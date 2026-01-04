La Hermandad de Donantes de Sangre de Badajoz realiza este enero extracciones en varias localidades de la provincia

Archivo - Donación de sangre. Imagen de archivo - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

BADAJOZ, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Hermandad de Donantes de Sangre de Badajoz ha programado para el mes de enero una campaña de donaciones que recorrerá cerca de una veintena de localidades de la provincia.

Las extracciones han comenzado este pasado día 2 en Valdelacalzada y se prologarán hasta el 31 de enero en Salvaleón, pasando por municipios como Olivenza, Montijo, Ribera del Fresno, Puebla de Sancho Pérez, Alburquerque, Villafranca de los Barros, Monesterio o Segura de León, entre otros.

Los puntos de extracción serán principalmente centros de salud, consultorios médicos, casas de la cultura y otros espacios públicos, en horario de 17 a 21 horas, según informa la hermandad en nota de prensa.

Asimismo, en la ciudad de Badajoz se realizarán extracciones en el C.C. Conquistadores, el día 10; en la Delegación del Gobierno, el día 13; en el Centro de Salud Cerro Gordo, el día 15, y en el Colegio Los Maristas el día 29.

Además, el calendario incluye varias jornadas específicas de plasmaféresis, que se llevarán a cabo en Fuentes de León, Villafranca de los Barros y Valverde de Leganés, en estos casos con cita previa.