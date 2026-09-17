Un hombre de 72 años de Don Benito eleva a 52 los casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en 2026

Archivo - Hospital Don Benito-Villanueva - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado un nuevo caso de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura, un hombre de 72 años de Don Benito, que ha precisado ingreso hospitalario.

Con este último caso confirmado, en total se han registrado 52 en el año 2026, que dejan un balance de dos fallecidos. Asimismo, actualmente permanecen ingresados ocho pacientes, cuatro de ellos en el Hospital Don Benito-Villanueva, tres en el Universitario de Cáceres y uno en el Hospital de Mérida.

Ante esta situación, el SES aconseja mantener en buenas condiciones las piscinas, estanques o balsas, y procurar vaciar y evitar que contengan agua objetos como platos debajo de tiestos, jarras, cubos, juguetes, platos de animales domésticos y neumáticos, entre otros.

También recomienda tapar recipientes o contenedores con agua en el exterior, así como mantener limpios los canalones de recolección de aguas en los tejados y los desagües de los patios, además de vestir ropa de colores claros y, si es posible, cubrir la mayor zona del cuerpo con manga larga, pantalones largos, calzado cerrado, etcétera.

Asimismo, evitar el uso de jabones aromatizados, perfumes y aerosoles para el pelo, ya que pueden atraer insectos, y utilizar repelentes e insecticidas de uso por el público en general, siempre que estén autorizados como loción, espray o pulseras. El SES recomienda la instalación de mosquiteras en puertas y ventanas para evitar así la entrada de mosquitos.

Desde la dirección del SES se ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, manteniendo así una actitud de alerta frente a posibles casos, que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas.