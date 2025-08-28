El Hospital de Mérida incorpora un dispositivo pionero que mejora la seguridad en operaciones de corazón

MÉRIDA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Hospital de Mérida ha implantado por primera vez y con éxito a un paciente de 58 años un dispositivo Impella, una pequeña bomba rotatoria que se introduce por la arteria femoral y que ayuda al corazón a bombear sangre durante una operación complicada.
Gracias a este sistema, los especialistas han podido realizar una intervención coronaria de alto riesgo con mayor seguridad y eficacia, en una operación que ha durado dos horas aproximadamente y que ha transcurrido sin complicaciones, obteniéndose un resultado clínico "muy positivo", informa la Junta en una nota de prensa.
Este avance ha sido posible gracias al trabajo conjunto del hospital y del Área de Salud de Mérida, que durante meses han impulsado la adquisición del dispositivo, cuyo coste asciende a 18.000 euros. Así, la incorporación de esta tecnología supone un "importante refuerzo" para el tratamiento de pacientes con problemas cardíacos graves o complejos, remarca el Ejecutivo regional.
Con esta actuación, el Servicio Extremeño de Salud (SES) reafirma su "compromiso con la innovación y la mejora continua" de la atención sanitaria pública, acercando a la ciudadanía "tratamientos de última generación que hasta ahora no estaban disponibles" en la región.