El Hospital de Mérida incorpora un dispositivo pionero que mejora la seguridad en operaciones de corazón

Cirujanos del Hospital de Mérida durante una intervención para implantar el dispositivo Impella.
Cirujanos del Hospital de Mérida durante una intervención para implantar el dispositivo Impella. - JUNTA DE EXTREMADURA
Publicado: jueves, 28 agosto 2025 11:52
   El Hospital de Mérida ha implantado por primera vez y con éxito a un paciente de 58 años un dispositivo Impella, una pequeña bomba rotatoria que se introduce por la arteria femoral y que ayuda al corazón a bombear sangre durante una operación complicada.

   Gracias a este sistema, los especialistas han podido realizar una intervención coronaria de alto riesgo con mayor seguridad y eficacia, en una operación que ha durado dos horas aproximadamente y que ha transcurrido sin complicaciones, obteniéndose un resultado clínico "muy positivo", informa la Junta en una nota de prensa.

   Este avance ha sido posible gracias al trabajo conjunto del hospital y del Área de Salud de Mérida, que durante meses han impulsado la adquisición del dispositivo, cuyo coste asciende a 18.000 euros. Así, la incorporación de esta tecnología supone un "importante refuerzo" para el tratamiento de pacientes con problemas cardíacos graves o complejos, remarca el Ejecutivo regional.

   Con esta actuación, el Servicio Extremeño de Salud (SES) reafirma su "compromiso con la innovación y la mejora continua" de la atención sanitaria pública, acercando a la ciudadanía "tratamientos de última generación que hasta ahora no estaban disponibles" en la región.

