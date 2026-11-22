El Hospital Universitario de Badajoz incorpora la braquiterapia prostática para pacientes con tumores de próstata - JUNTA DE EXTREMADURA

BADAJOZ 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Badajoz ha incorporado la braquiterapia prostática de alta tasa de dosis (HDR) al servicio de Oncología Radioterápica para pacientes con patología oncológica prostática de Extremadura.

Se trata de una modalidad de radioterapia interna en la que la radiación se administra directamente sobre la próstata mediante una fuente radiactiva temporal, según ha informado la Junta de Extremadura en una nota de prensa.

El procedimiento se realiza en radioquirófano, bajo anestesia y guiado por ecografía, mediante la colocación de aplicadores a través del periné.

La planificación del tratamiento se adapta a la anatomía de cada paciente para administrar la dosis de radiación en la zona a tratar y minimizar la exposición de los tejidos cercanos.

Esta técnica puede emplearse como tratamiento exclusivo o en combinación con radioterapia externa, según las características del tumor y la situación clínica de cada paciente.

La aplicación de este procedimiento requiere la participación coordinada de profesionales de Oncología Radioterápica, Radiofísica Hospitalaria, Anestesia y Urología, así como de Enfermería, técnicos superiores en Radioterapia y técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería.

La disponibilidad de esta técnica en Extremadura permite que los pacientes que sean candidatos a este tratamiento puedan recibirlo en la región, de acuerdo con la indicación clínica establecida por los profesionales responsables de su atención.