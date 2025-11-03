La ilustradora gráfica Justi C. Berrocal firma el cartel del Festival de Cine Inédito de Mérida

MÉRIDA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cartel oficial de la vigésima edición del Festival de Cine Inédito de Mérida ha sido creado por la ilustradora y diseñadora gráfica Justi C. Berrocal, en el que refleja su "cariño" por el certamen, además de incorporar un sutil "toque de humor".

El diseño ha sido presentado en rueda de prensa este lunes en el Hotel Nova Roma, patrocinador del evento, con la participación de la autora y el director del festival, Ángel Briz, quien ha subrayado que, con motivo del vigésimo aniversario del certamen, se ha optado por encargar la obra a la diseñadora, "rompiendo así con la tradición" de las últimas ediciones, en las que el cartel corría a cargo de los alumnos de la Escuela de Arte de Mérida.

Así, Berrocal, quien ya ha participado en ediciones anteriores junto a su compañera Marta Ordóñez, firma por cuarta vez la creatividad del festival con un diseño completamente "ilustrativo", con una creación inspirada en el "amor y cariño" que siente por el festival, al que ha visto "nacer y crecer", y cuya vigésima edición considera especialmente significativa.

La autora ha explicado que el diseño está "inspirado" en los carteles de cine de ficción de los años 50 y parte de dos ideas principales: por un lado, su "afecto" por la novela gráfica y el cómic de ficción; y por otro, su "deseo de introducir un guiño humorístico", ya que, según ha comentado, "los dos personajes abducidos por el ovni representan a Ángel Briz y el programador del festival, David Garrido".

Además, la diseñadora ha subrayado la calidad de las proyecciones y ha destacado que el Festival de Cine Inédito de Mérida, pese a celebrarse en "una ciudad de poco más de 60.000 habitantes, no tiene nada que envidiar a otros certámenes del país".

Ante la pregunta de los medios sobre la programación del festival, Briz ha adelantado que algunas actividades se celebrarán en el Hotel Nova Roma, incluyendo encuentros con periodistas, escritores y directores de "prestigio" durante jornadas matinales y vespertinas.

Asimismo, ha señalado que, debido a la gran cantidad de festivales en noviembre y a que las ayudas suelen llegar a final de año, "resulta complicado asegurar la asistencia de todos los invitados". Aunque ya se han reservado hoteles y viajes, prefieren "mantener cierta flexibilidad hasta última hora ante posibles cambios de agenda".

TALLER SALA TRAJANO

Por otro lado, Briz ha informado que este fin de semana, 8 y 9 de noviembre, se celebrará en la Sala Trajano de Mérida el taller práctico de dirección artística de cine, que, tras su éxito, se repite nuevamente a cargo del arquitecto y director, Damián Galán.

La actividad formativa tendrá una jornada de mañana y tarde el sábado, y una matinal el domingo y podrán inscribirse los jóvenes entre 14 y 35 años, y si quedan plazas libres se cubrirán con participantes de otras edades. La inscripción es gratuita.

Cabe recordar que la presentación del programa tendrá lugar el miércoles, 12 de noviembre, en la calle Santa Julia, en el edificio de la Junta del festival.