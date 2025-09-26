El incendio en Cuacos de Yuste obliga a confinar a la población y a desalojar el Monasterio de Yuste

CÁCERES, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal en Cuacos de Yuste (Cáceres) ha obligado a confinar a la población del municipio debido al riesgo de inhalación de humos, así como al desalojo del Monasterio de Yuste por la proximidad del fuego.

Asimismo, se ha cortado la carretera EX-203, en el tramo comprendido entre Jaraíz de la Vera y Cuacos de Yuste, para garantizar la seguridad vial y facilitar las labores de emergencia, según ha informado la Guardia Civil.

En el lugar se encuentran desplegadas varias patrullas de la Guardia Civil, pertenecientes a Seguridad Ciudadana, al Subsector de Tráfico y al Seprona, quienes prestan auxilio a los medios de extinción del incendio y coordinan las actuaciones para velar por la protección de la población y el entorno.

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha activado el nivel 1 de peligrosidad en este incendio, en cuyas labores de extinción trabajan medios de la Junta, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del Servicio Provincial de Extinción de Incendios (Sepei).