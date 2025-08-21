El incendio de Jarilla afecta ya a casi 16.800 hectáreas y este jueves trabajarán en su extinción 481 efectivos

Varios servicios de emergencias colaboran en la extinción del fuego - Carlos Criado - Europa Press

CÁCERES, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal de Jarilla (Cáceres) ha afectado ya a un total de 16.780 hectáreas y este jueves trabajarán en las labores de extinción 481 efectivos.

Entre los efectivos se encuentran 26 unidades de bomberos forestales, 19 medios aéreos, ocho maquinarias pesadas, seis agentes y seis técnicos.

Además de efectivos de la Diputación de Cáceres, de la UME, del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, así como profesionales de varias comunidades y de República Checa, Alemania y Eslovaquia, de Protección Civil, de Cruz Roja, Guardia Civil y 112.

El incendio continúa activo y en nivel 2, según la última actualización aportada por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.