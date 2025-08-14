El incendio de Jarilla sufre reactivaciones aunque se confía en tener "mejores noticias" al final del día

LA GRANJA (CÁCERES), 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio en Jarilla (Cáceres) ha sufrido este jueves reactivaciones "importantes" aunque se confía en tener "mejores noticias" al final del día, ya que, al contar con condiciones meteorológicas más favorables de las esperadas, los efectivos podrán seguir con las tareas de extinción de una "manera óptima" a lo largo de la tarde.

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha realizado estas declaraciones tras participar en otra reunión del Cecopi desde el Puesto de Mando Avanzado del 112 de Extremadura instalado en La Granja (Cáceres).

Del mismo modo, Bautista ha señalado que se mantiene el nivel 2 del Infoex y la situación operativa 2 del Infocaex en toda la comunidad autónoma y, a petición de la presidenta de la Junta, María Guardiola, se va a sumar una sección más de la UME, que llegará bien a este incendio o a otro que se pudiera producir.

El incendio de Jarilla ha arrasado unas 4.600 hectáreas, con un perímetro de 47 kilómetros y, aunque en este momento no se puede hablar de estabilización del perímetro, sí se podría empezar a hacerlo a las 21,00 horas durante la próxima reunión del Cecopi, ha avanzado el consejero.

Asimismo ha mostrado su satisfacción Bautista por el hecho de que ha funcionado adecuadamente la estrategia marcada en la mañana de este jueves y Casas del Monte "en este momento no corre peligro". "Ha funcionado también en la lengua que se dirigía hacia Valcorchero, Plasencia, y en esos dos puntos, como digo, ha funcionado y podemos hablar de una situación positiva", ha dicho.

(Más infromación en Europa Press)