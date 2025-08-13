El incendio de Jarilla vira hacia Cabezabellosa, donde hay vecinos atrapados que no quisieron evacuar

JARILLA (CÁCERES), 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio de Jarilla (Cáceres) ha sufrido una "reactivación importante" hacia la localidad de Cabezabellosa, lo que pone "en peligro" a determinadas viviendas y a personas que no quisieron abandonar sus domicilios y permanecen en ellos.

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha informado de este hecho tras participar en la reunión del Cecopi y en donde ha manifestado que se han cumplido los "peores pronósticos" en este fuego al registrarse vientos intensos y cambiantes, temperaturas muy altas y una humedad muy baja.

En este sentido, ha asegurado que en estos momentos "ni siquiera la Guardia Civil tiene condiciones de seguridad óptimas" para subir a Cabezabellosa y sacar a la población y ha avanzado que "probablemente" se mandará un mensaje de Es-Alert "siempre y cuando" se abra una vía de evacuación "con seguridad", ya que no se quiere que se produzca una "espantada" y poner en peligro a la población.

"En cuanto abramos esa vía de seguridad si es que es posible, que no lo sé, mandaremos un mensaje de Es-Alert para que les llegue al móvil y sepan cuál es la vía a seguir", ha señalado Bautista, quien ha criticado que las personas que no quisieron abandonar sus domicilios "se han puesto en riesgo ellas mismas", así como al operativo.

También ha indicado el consejero extremeño que se ha dado instrucciones a la Guardia Civil para que, "llegado el caso y siempre y cuando ellos tengan el 100 por cien de seguridad para subir a Cabezabellosa", puedan utilizar "la fuerza" para sacar de sus casas a las personas que aún permanecen en ellas.

