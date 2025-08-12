El incendio de Navalmoralejo podría quedar perimetrado al 100% al final de la jornada

MÉRIDA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha avanzado que el incendio de Navalmoralejo (Toledo), que ha afectado también a la comunidad extremeña, podría quedar perimetrado al 100 por cien al final de esta jornada.

Bautista, en declaraciones a los medios, ha informado de que, en este momento el incendio está perimetrado al 90 por ciento y que en el mismo han estado trabajando de una manera coordinada ambas comunidades autónomas.

"Con los mismos 12 medios aéreos turnándose, el trabajo ha sido arduo entre ambos, con una coordinación absolutamente exquisita entre ambas comunidades autónomas", ha subrayado Bautista, quien ha reconocido que las condiciones meteorológicas "no son las mejores".

De este modo, ha indicado que, en este momento, se tienen rachas de viento de 40-50 kilómetros por hora, una humedad por debajo del 30 por ciento y altas temperaturas, ya que se está en "plena ola de calor".

Por ello, ha abogado por tener "máxima precaución", toda vez que, aunque se espera "perimetrar el 100 por cien del incendio al final del día", ha indicado que dentro de ese perímetro podrían producirse reactivaciones y nuevos focos de humo.

Por ello, ha pedido "máxima precaución a toda la población" y que sigan las recomendaciones de las autoridades.

MÁS DE 3.000 HECTÁREAS AFECTADAS

Abel Bautista también ha detallado que este incendio ha arrasado

3.048 hectáreas, según el último dato obtenido, y cuenta con un perímetro de casi 50 kilómetros. Por tanto, ha dicho, es un incendio de unas "características importantes" y ha avanzado una próxima reunión del Cecopi.

"Tendremos los últimos datos actualizados, pero como digo, sigue confinada la población, y así seguirá siendo hasta que se determine que estamos en condiciones de 100 por cien de seguridad para que la población salga de sus casas y pueda hacer una vida normal", ha dicho.

Asimismo, ha reseñado que se irá viendo a lo largo de la noche cómo evoluciona la situación, teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas "no son las mejores", a lo que ha añadido además que "queda mucho trabajo por hacer durante la noche y durante el día de mañana".

OTROS INCENDIOS EN LA REGIÓN

Por otro alado, y preguntado por la situación de otros incendios en la región, como el de Jarilla (Cáceres), para el que se ha activado el nivel 1 de peligrosidad, el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social ha apuntado a la posibilidad de que haya sido causado por un rayo.

También se ha referido a otros dos incendios por caída de rayos en Bodonal de Ibor y Robledollano que han sido extinguidos ya y a otro que venía de Ciudad Real hacia Helechosa de los Montes y que ha sido posible perimetrarlo y poder contenerlo a la altura del límite geográfico de la región.