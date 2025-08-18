El incendio originado en Jarilla es el único que permanece activo en Extremadura

MÉRIDA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio originado en Jarilla es actualmente el único que sigue activo en la comunidad autónoma de Extremadura, después de haber arrasado más de 12.000 hectáreas.

Así lo han confirmado fuentes de la Junta de Extremadura, que señalan que el perímetro de este incendio supera ya los 130 kilómetros, y hasta el momento no ha llegado a territorio de Castilla y León.

Este lunes luchan frente al mismo 20 medios aéreos y los esfuerzos se concentran en su flanco norte, que continúa avanzando y amenaza a Navaconcejo, Tornavacas, Jerte y Rebollar. Esta localidad, de unos 200 habitantes, ha sido evacuada.