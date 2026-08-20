El incendio de Pinofranqueado afecta a 3.700 hectáreas y se mantiene en nivel 2 de peligrosidad

Un hidroavión trabaja en el incendio de Pinofranqueado, a 19 de agosto de 2026 - Carlos Criado - Europa Press

CAMINOMORISCO (CÁCERES), 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio en Pinofranqueado (Cáceres) afecta ya a 3.700 hectáreas y se mantiene a estas horas en nivel 2 de peligrosidad del Plan Infoex.

Como consecuencia del mismo 11 alquerías se mantienen evacuadas, ya que a las 10 que ya se encontraban en dicha situación este mediodía se le suma desde las 21,00 horas de este pasado miércoles, día 19, Aceitunilla.

Además, la localidad de Nuñomoral continúa confinada; y los vecions que fueron evacuados durante la tarde noche del miércoles en la alquería de Asegur pueden volver a sus casas durante la noche con una seguirdad del "100%", salvo en el caso de la población vulnerable (9 vecinos).

De este modo se ha determinado en la reunión del Cecopi celebrada a las 22,30 horas en Pinofranqueado, y tras la cual se producirá otra nueva a las 10,00 horas de este jueves, día 20, donde se evaluará si la situación de Asegur cambia o no.

Así, en declaraciones a los medios tras la reunión del Cecopi, el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, ha reconocido que "no se han cumplido las previsiones más optimistas en la mañana de hoy" pero "tampoco se han cumplido las previsiones en un escenario medio".

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