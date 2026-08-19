El incendio de Pinofranqueado, que ha arrasado ya 2.200 hectáreas, es "al 99%" intencionado

Incendio forestal en Pinofranqueado a las 16,00 horas del 18 de agosto de 2026 - INFOEX

PINOFRANQUEADO (CÁCERES), 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente, consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, ha avanzado que "al 99 por ciento" el incendio declarado este pasado martes en Pinofranqueado, en la comarca cacereña de Las Hurdes, ha sido intencionado.

Así lo ha señalado tras la primera reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) de este miércoles, en la que se ha analizado la evolución de un incendio que, a falta de confirmación oficial tras los trabajos de investigación que se están realizando, ha sido intencionado.

Según ha explicado, se ha originado en la cuneta de una carretera en un punto desde el cual no se podría detectar ni desde la torre de control ni desde ninguna localidad próxima: "blanco y en botella", ha subrayado.

Por el momento el fuego ha calcinado 2.200 hectáreas, después de una noche en la que ha perdido intensidad, lo que ha permitido que no aumente la zona afectada.

Unas 700 personas residentes en diez alquerías continúan evacuadas, y las carreteras seguirán cortadas por seguridad y para facilitar el movimiento de los equipos de extinción del Plan de lucha contra incendios forestales de Extremadura (Infoex), a los que ya se han sumado dos batallones de la Unidad Militar de Emergencias (UME), con unos 150 efectivos. Asimismo, las llamas han dañado tres viviendas de Avellanar.

Pese a que durante la noche no ha empeorado la situación del incendio, el vicepresidente extremeño ha mostrado su preocupación ante la posible entrada de las llamas en el Valle de Los Tejos, lo que podría dar lugar a un "fuego explosivo" que complicara las labores de extinción.

(Habrá ampliación)