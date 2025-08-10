El incendio de una vivienda en Holguera (Cáceres) deja tres heridos por inhalación de monóxido de carbono

Archivo - Hospital de Coria (Cáceres). Imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE CORIA - Archivo

CÁCERES, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos varones de 45 y 46 años de edad y una mujer de 45 han resultado heridos por inhalación de monóxido de carbono en el incendio de una vivienda de la localidad cacereña de Holguera.

En concreto, los dos hombres han resultado heridos leves, mientras que la mujer lo ha sido de carácter "menos grave", según informa el Centro 112 de Extremadura, el cual ha precisado que todos ellos han sido trasladados al Hospital de Coria.

El suceso ha sido registrado minutos después de las 00,00 horas de la noche de este pasado sábado al domingo en la calle Hernán Cortés de la localidad.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado dotaciones del parque de bomberos de Coria, una patrulla de servicio de la Guardia Civil, una unidad de soporte vital básico y el punto de atención continuada de Torrejoncillo.