El Incoex advierte sobre posibles intentos de fraude coincidiendo con el período de declaración de la renta

Una persona con un ordenador portátil - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Consumo de Extremadura (Incoex) ha advertido de que se están produciendo "posibles intentos de fraude" que se incrementan coincidiendo con el periodo de presentación de la declaración de la renta.

Ante esta situación, ha recordado la importancia de extremar las precauciones y desconfiar de mensajes SMS, correos electrónicos o llamadas telefónicas que prometan devoluciones inmediatas o soliciten datos personales o bancarios, ya que la Agencia Tributaria no requiere nunca información confidencial por estos medios ni remite enlaces para la introducción de datos.

Asimismo, el instituto recomienda no acceder a enlaces incluidos en comunicaciones sospechosas y utilizar únicamente las páginas web y aplicaciones oficiales de la Administración

Ante cualquier duda, aconseja que se contacte directamente con la Agencia Tributaria o se acuda a una oficina pública de asesoramiento, donde podrán recibir información fiable y gratuita, o acudir a asesorías o gestorías profesionales y que su trayectoria les avale, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Además, el Incoex señala que revisar con atención el borrador y comprobar que todos los datos son correctos "ayuda a evitar errores, posibles sanciones y puede suponer un ahorro importante".

DEDUCCIONES AUTONÓMICAS

Según destaca, existen 19 deducciones autonómicas, 6 nuevas para esta campaña para los contribuyentes con residencia fiscal en Extremadura durante 2025, es decir, quienes hayan vivido en la región más de 183 días, unas medidas que "buscan aliviar la carga fiscal de familias, jóvenes y residentes en zonas rurales, así como apoyar a colectivos con mayores necesidades".

Entre las deducciones nuevas figuran las dirigidas a arrendadores de viviendas vacías, que podrán aplicar una reducción del cien por cien del rendimiento neto del alquiler hasta un máximo de 1.200 euros, así como los incentivos para rehabilitar viviendas rurales destinadas al alquiler o a vivienda habitual.

Además, se podrá aplicar la deducción del 50 por ciento que puede llegar hasta el 75 por ciento para jóvenes menores de 36 años que trasladen su residencia habitual a Extremadura o la deducción del 20 por ciento de las cantidades donadas a entidades culturales, artísticas y para patrocinio de deportistas, hasta 500 euros anuales por contribuyente, señala el Ejecutivo regional.

A ellas se añaden dos destinadas a los enfermos de ELA, una para compensar las posibles subvenciones o ayudas que se hayan recibido en la región y otra con una rebaja de 2.000 euros para las personas que hayan sido diagnosticadas con la enfermedad o para sus familiares directos.

Las familias y personas con cargas también cuentan con un bloque importante de beneficios fiscales como deducciones por partos múltiples, acogimiento de menores, cuidado de familiares con discapacidad, gastos de material escolar, atención a hijos menores de 14 años o ventajas específicas para viudos.

REVISAR BORRADOR

Destaca el Incoex que para aplicar correctamente estas deducciones es fundamental revisar el borrador y comprobar que aparecen reflejadas, ya que algunas no se incorporan de manera automática.

Se pueden consultar los requisitos y límites de renta de cada una en el Portal Tributario de la Junta de Extremadura o en el manual de la Agencia Tributaria antes de confirmar la Declaración.

El Instituto de Consumo informa que la presentación de la Declaración de la Renta cuenta con asistencia completamente gratuita por parte de la Agencia Tributaria, a través de distintos servicios públicos que facilitan este trámite.

A partir del 1 de junio se abrirá la atención presencial en oficinas, con cita previa desde el 29 de mayo. Extremadura contará con tres sedes y 10 técnicos de apoyo que atenderán a los contribuyentes de la región en Mérida, Cáceres y Badajoz en horario de 8,30 a 14,00 horas de lunes a viernes, y una tarde de cada semana de 15,30 a 18,30 horas.

Este año la sede de Mérida estará instalada en la Escuela de Administración Pública en lugar de la calle Atarazanas.