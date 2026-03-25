La inflación industrial cae un 3% interanual en febrero en Extremadura, el tercer menor descenso del país

Archivo - Operarios trabajando en una fábrica - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La inflación industrial ha caído un 3 por ciento en febrero en Extremadura en tasa interanual, frente al 7 por ciento de descenso acumulado a nivel nacional.

De este modo, la comunidad extremeña registra la tercera menor bajada del país, únicamente por detrás de Cantabria (-2 por ciento) y de Comunidad Valenciana (-2,4 por ciento), según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por su parte, en el conjunto nacional los precios industriales se han desplomado un 7 por ciento en febrero en relación al mismo mes de 2025, su mayor retroceso desde marzo de 2024, tras reducirse los precios del suministro de electricidad y gas un 28,3 por ciento y bajar los de las coquerías y el refino de petróleo un 8,7 por ciento.

Con la tasa interanual del segundo mes de 2026, la inflación del sector industrial encadena cuatro meses en negativo en el país.

La inflación industrial ha registrado en febrero tasas anuales negativas en todas las comunidades autónomas.

Los mayores descensos de precios se han dado en Canarias (-31,3 por ciento), Asturias (-29,1 por ciento), Baleares (-27,4 por ciento) y Madrid (-11,4 por ciento), únicas regiones con caídas de dos dígitos.

Por su parte, los retrocesos más moderados en los precios industriales los han registrado Cantabria (-2 por ciento), Comunidad Valenciana (-2,4 por ciento), Extremadura (-3 por ciento) y Castilla y León (-3,2 por ciento).

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