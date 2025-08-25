La inflación industrial crece en Extremadura un 0,2% en julio en tasa interanual

Archivo - Operarios trabajando en una fábrica - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales han subido en Extremadura un 0,2 por ciento en julio en relación al mismo periodo de 2024, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE), que indica que, en tasa mensual (julio sobre junio), han aumentado un 0,2 por ciento.

En el conjunto del país, los precios industriales han subido un 0,3 por ciento en julio en relación al mismo periodo de 2024, tasa siete décimas inferior a la del mes anterior.

Con la tasa interanual del séptimo mes de 2025, la inflación del sector industrial encadena dos meses en positivo después de que en junio repuntara un 1 por ciento.

La moderación de la inflación industrial en julio ha sido consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que ha recortado su tasa anual 2,5 puntos, hasta el 1,5 por ciento, debido a que el encarecimiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica ha sido menor que en julio de 2024.

Por contra, los bienes de consumo no duradero han elevado su tasa anual cuatro décimas, hasta el -1,5 por ciento, por la subida de los precios de la fabricación de aceites y grasas vegetales.

Excluyendo la energía, los precios industriales han presentado en julio una tasa del -0,5 por ciento, dos décimas más que en junio y ocho décimas por debajo del índice general.

En los siete primeros meses de este año, la inflación industrial se ha reducido un 2,4% respecto al mismo periodo de 2024, destacando el descenso de los precios en el suministro de electricidad y gas (-12,4%).

(Más información en Europa Press)