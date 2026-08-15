El Infoex actúa en un incendio forestal declarado en La Granja, donde se celebra una rave ilegal

Incendio forestal declarado en La Granja (Cáceres) el sábado 15 de agosto de 2026. - PLAN INFOEX

El fuego ya se ha dado por estabilizado

PLASENCIA (CÁCERES), 15 (EUROPA PRESS)

Medios del Plan Infoex han actuado este sábado en un incendio forestal declarado en La Granja (Cáceres), donde este fin de semana se está celebrando una rave ilegal.

El fuego ya está estabilizado sin frente activos que lo hagan avanzar, según ha informado el Infoex a través de sus redes sociales.

En su extinción han colaborado dos unidades de bomberos forestales terrestres, una unidad helitransportada, dos agentes del Medio Natural y un helicóptero. En total, 16 efectivos han trabajado para sofocar las llamas.