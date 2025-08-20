El Infoex da por controlado el incendio forestal en Zalamea de la Serena y desactiva el nivel 1 en Escurial

MÉRIDA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Lucha contra incendios forestales de Extremadura (Infoex) ha dado por controlado el incendio forestal declarado la tarde de este miércoles en Zalamea de la Serena, por el que se activó temporalmente el nivel 1 de peligro por afección a edificaciones aisladas.

En la zona permanecen cuatro unidades de bomberos forestales, un agente del medio natural y un técnico.

Asimismo, según fuentes de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, ha sido desactivado el nivel 1 en el incendio de Escurial (Cáceres), que ha provocado el corte temporal del tráfico en la autovía A-5, que ya ha sido restablecido.