El Infoex da por estabilizado el incendio de Membrío

Archivo - Efectivos del Infoex en una imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado este jueves, 24 de septiembre, en la localidad cacereña de Membrío ha quedado estabilizado a las 19,00 horas, una vez que ya no hay frentes activos que lo hagan avanzar.

En todo caso, continúan en la zona efectivos del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex), que mantiene desplegadas en la zona tres unidades de bomberos forestales terrestres y otra helitransportada.

Asimismo se encuentran en la zona un agente del medio natural y un técnico de extinción, para un total de 21 intervinientes, apoyados desde el aire por un helicóptero.