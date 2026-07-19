El Infoex interviene en 23 incendios forestales durante la última semana que han afectado a 51 hectáreas

Bomberos forestales del Plan Infoex trabajan en la extinción de incendios en Extremadura. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoex ha intervenido esta semana en 40 incidentes ocurridos en Extremadura, de los que 23 han sido incendios forestales, que han afectado a una superficie aproximada de 51 hectáreas, a la espera de las mediciones definitivas.

De los 23 incendios, 11 se han producido en la provincia de Badajoz y los otros 12 en la de Cáceres, según ha informado la Junta de Extremadura en un comunicado.

En esta semana de época de peligro alto --periodo que comenzó el pasado 1 de junio-- la Junta ha destacado que, aunque no se ha producido ningún gran incendio forestal (los que afectan a más de 500 hectáreas), se ha declarado el nivel 1 (posible afección a personas o bienes no forestales) en un incendio en la provincia de Cáceres y en dos en la provincia de Badajoz.

PREVISIÓN METEOROLÓGICA

Esta semana va a comenzar con flujo de poniente, lo que va a mantener el riesgo de incendio "contenido". A partir del miércoles, la retirada de la DANA permitirá la entrada de una masa de aire más cálida procedente del Mediterráneo, con descenso de la humedad relativa y aumento del riesgo de incendio.

En cambio, para el final de la semana, existe incertidumbre, ya que los modelos plantean tanto la continuidad de la masa cálida como la llegada de una masa de aire más favorable, que en caso de producirse iría acompañada de un aumento de la intensidad del viento.

El servicio de prevención y extinción de incendios forestales de la Junta de Extremadura sigue recomendando que se extremen las precauciones en los trabajos agrícolas y actividades próximas a zonas forestales susceptibles de provocar incendios.