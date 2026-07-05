El Infoex interviene en 32 incendios forestales durante la última semana que han afectado a 270 hectáreas

Archivo - Bomberos del Plan Infoex sofocan un incendio - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoex ha intervenido esta semana en 64 incidentes ocurridos en Extremadura, de los que 32 han sido incendios forestales, que han afectado a una superficie aproximada de 270 hectáreas, a la espera de las mediciones definitivas.

De los 32 incendios, 16 fuegos se han producido en la provincia de Badajoz y los otros 16 en la provincia de Cáceres.

A través de un comunicado, el Infoex explica que durante esta última semana no se ha producido ningún gran incendio forestal -es decir, que haya afectado a más de 500 hectáreas-. Además, se ha declarado el nivel 1 (posible afección a personas o bienes no forestales) en dos incendios en la provincia de Badajoz y en uno en la provincia de Cáceres. El de mayor relevancia ha sido el ocurrido en Malpartida de Plasencia, con una superficie aproximada de 140 hectáreas.

PREVISIÓN METEOROLÓGICA PARA LA PRÓXIMA SEMANA

En cuanto a la previsión meteorológica, la semana va a comenzar con aviso meteorológico inicialmente hasta el martes por ola de calor, producido por un bloqueo anticiclónico al norte de la península y con posibilidad de eventos tormentosos hasta mediados de la semana.

En la segunda mitad habrá un cambio en la dinámica con descenso de temperaturas por la entrada de una vaguada por el extremo noroccidental de la península.

El Infoex señala que, con estas condiciones meteorológicas, la probabilidad de ignición continuará siendo elevada debido a la baja humedad relativa durante las horas centrales del día.

Así, el servicio de prevención y extinción de incendios forestales de la Junta de Extremadura sigue recomendando que se extremen las precauciones en los trabajos agrícolas y actividades próximas a zonas forestales susceptibles de provocar incendios.