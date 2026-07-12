El Infoex interviene en 37 incendios forestales durante la última semana que han afectado a unas 1.360 hectáreas

Bomberos forestales del Plan Infoex trabajan en la extinción de incendios en Extremadura. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoex ha intervenido durante la última semana en 58 incidentes en Extremadura, de los cuales 37 han sido incendios forestales, que han afectado a unas 1.366,2 hectáreas, a falta de las mediciones definitivas.

De los 37 incendios, 18 de ellos se han producido en la provincia de Badajoz y 19 en la de Cáceres, según ha informado la Junta de Extremadura en un comunicado.

El gobierno autonómico ha destacado el gran incendio forestal que se ha declarado esta semana en el término municipal de Jerez de los Caballeros, que ha afectado a una superficie aproximada de 510 hectáreas.

Además, durante estas siete jornadas, el Infoex ha tenido que activar el nivel 1 hasta en cuatro ocasiones, una en la provincia de Badajoz y tres en la de Cáceres.

En cuanto a la previsión meteorológica, la próxima semana va a comenzar con el desplazamiento hacia el este de la península de la vaguada atlántica que este domingo está afectando a la región con un reforzamiento del anticiclón subtropical desde el Atlántico y norte de África. Esto provocará un tiempo más estable y caluroso, con aumento gradual de las temperaturas, tanto máximas como mínimas (especialmente desde el martes). Sin embargo, no se esperan fenómenos tormentosos.

Se prevé que para la jornada del miércoles se puedan rondar de nuevo los 40 ºC. El calor intenso, con dominio anticiclónico, perdurará durante toda la semana.

En este contexto, la probabilidad de ignición continuará siendo elevada debido a la baja humedad relativa durante las horas centrales del día, la escasa recuperación nocturna y la acumulación de días sin lluvia.

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Extremadura sigue recomendando que se extremen las precauciones en los trabajos agrícolas y actividades próximas a zonas forestales susceptibles de provocar incendios.