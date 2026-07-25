El Infoex prepara el relevo de los equipos que trabajan desde el viernes en el incendio de Burgohondo (Ávila)

Bomberos forestales del Infoex ayudan en tareas de protección de pueblos afectados por el incendio forestal de Burgohondo (Ávila). - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Lucha Contra Incendios Forestales de Extremadura (Plan Infoex), de la Junta de Extremadura, prepara el relevo de los equipos que este pasado viernes se desplazaron hasta Ávila para ayudar en tareas de defensa de poblaciones afectadas.

El Infoex desplazó hasta allí dos unidades de bomberos forestales terrestres, un técnico de extinción (coordinador de zona), un agente del Medio Natural, dos aviones anfibios y un equipo de maquinaria pesada formado por una góndola, un bulldozer y un vehículo auxiliar de apoyo. Este dispositivo será relevado este domingo por la mañana para dar continuidad a la ayuda respetando los tiempos mínimos de descanso y máximos de trabajo.

A este operativo hay que sumar la participación de Cruz Roja Extremadura, que ha desplazado un equipo de logística para prestar apoyo al dispositivo.

De esta forma, la Junta de Extremadura refuerza su ayuda a los trabajos de extinción de los incendios forestales declarados en la provincia de Ávila que han motivado, junto a los de la Comunidad de Madrid, la declaración de emergencia de interés nacional por segunda vez en España y primera vez debido a fuegos.

En este contexto, el Ejecutivo autonómico ha informado del aumento de su despliegue en la provincia de Ávila con el envío, este sábado por la tarde, de un helicóptero con base en Jarandilla de la Vera a un nuevo incendio declarado en Navatalgordo.

Desde el pasado 1 de junio, día en el que comenzó la de época de peligro alto en la comunidad autónoma, el Infoex ya ha enviado medios humanos y materiales a Andalucía (provincia de Huelva) y Castilla La Mancha (en Ciudad Real y Toledo), además de la que está ahora en Ávila (Castilla y León), según ha resaltado la Junta en un comunicado.

Extremadura firmó el año pasado convenios de colaboración con Castilla y León y Castilla-La Mancha, acuerdos que eliminan burocracia y agilizan la intervención de los equipos de extinción en una franja de 5 kilómetros en torno a los límites autonómicos (la denominada Zacif o Zona de Actuación Conjunta ante Incendios Forestales, en la que los medios pueden actuar sin requerir autorización previa).