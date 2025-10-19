Intoxicada una mujer por monóxido de carbono en el incendio de una vivienda en Cañamero (Cáceres)

Archivo - Fachada del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. Imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

CÁCERES, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, cuya edad se desconoce, ha resultado herida de carácter "menos grave" a causa de una intoxicación por monóxido de carbono, en el incendio de una vivienda, ocurrido este pasado sábado, en la localidad cacereña de Cañamero.

Los hechos han sido registrados minutos después de las 20,15 horas del sábado en la calle Santa Teresa de la referida localidad, según informa el Centro 112 de Extremadura.

Hasta el lugar del incendio, desde donde la mujer ha sido trasladada al Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, una ambulancia convencional y una unidad medicalizada de emergencias del Servicio Extremeño de Salud.