Un investigado en Cáceres por estafar 75.000 euros a una persona con discapacidad física con una falsa relación

CÁCERES, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al puesto de Zarza de Granadilla (Cáceres) han investigado a un hombre como supuesto autor de un delito de estafa amorosa cometido contra una persona con discapacidad psíquica, a la que habría engañado para obtener un beneficio económico que supera los 75.000 euros.

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada en dependencias de la Guardia Civil por parte de una persona con discapacidad psíquica.

La víctima relató que había conocido a un hombre en la localidad de Plasencia (Cáceres), con el que tras un tiempo de amistad llegó a establecer "un fuerte vínculo emocional que derivó en sentimientos amorosos".

Fue a partir de ese momento cuando el ahora investigado comenzó a solicitarle dinero, alegando "todo tipo de excusas y situaciones personales de necesidad", indica en nota de prensa la Guardia Civil.

Entre las justificaciones que esgrimía se encontraban supuestos problemas económicos graves, falta de recursos para comer, necesidad de alojamiento, deudas pendientes o supuestas herencias por cobrar.

Llegó incluso a manifestar que debía desplazarse a Suiza con el fin de obtener un dinero con el que podría devolverle lo debido, pero con la excusa de llegar a devolvérselo, cada vez le pedía más.

La víctima, confiando en la veracidad de las explicaciones y movida por los sentimientos que había desarrollado, realizó más de 100 operaciones de ingreso y transferencias a favor del supuesto estafador.

Estos movimientos se efectuaron tanto en cuentas bancarias facilitadas por el investigado, como a través de la aplicación Bizum.

En total, los agentes han podido acreditar que el perjuicio económico ocasionado a la víctima asciende a más de 75.000 euros, cantidad que el ahora investigado habría recibido "bajo engaño y, supuestamente, aprovechando la especial vulnerabilidad del denunciante".

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Puesto de Zarza de Granadilla (Cáceres), llevaron a cabo las diligencias de investigación que han permitido identificar plenamente al presunto autor de los hechos y esclarecer el modus operandi de la supuesta estafa.

El pasado 11 de agosto, la Guardia Civil procedió a la investigación penal del hombre, al que se le atribuye la comisión de un delito de estafa.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente en Plasencia (Cáceres).

Finalmente, la Guardia Civil recuerda que este tipo de engaños, conocidos como "estafas amorosas", son cada vez más frecuentes.

Los delincuentes suelen aprovechar la vulnerabilidad emocional de las víctimas para obtener beneficios económicos, generando una relación de confianza previa que posteriormente utilizan en su propio beneficio.

Se recomienda extremar la precaución ante solicitudes de dinero de personas conocidas a través de relaciones sentimentales recientes, especialmente cuando van acompañadas de excusas reiteradas o promesas de devolución poco claras.