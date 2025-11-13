Investigado un vecino de Almendralejo por conducir un cuadriciclo en sentido contrario por la A-66

BADAJOZ, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil ha investigado a un vecino de la localidad pacense de Almendralejo por conducir un cuadraciclo en sentido contrario durante nueve kilóometros por la autovía A-66.

Los hechos ocurrieron este pasado viernes, cuando los propios usuarios de la autovía alertaron a la Guardia Civil de que un vehículo estaba circulando en sentido contrario por la autovía A-66 dentro del municipio de Villafranca de los Barros, poniendo en peligro al resto de conductores y "obligándolos a realizar maniobras arriesgadas para evitar posibles colisiones", relata la Guardia Civil en nota de prensa.

Con los datos aportados, se estableció un dispositivo para interceptar este vehículo, que fue localizado cuando trataba de salir de la autovía por el kilómetro 648, tras recorrer nueve kilómetros en dirección inverso a la circulación.

Tras la identificación de su conductor, un vecino de Almendralejo, se le realizaron las pruebas establecidas de detección de alcohol y drogas, arrojando resultado negativo en ambas.

Por este motivo, se le instruyeron diligencias como investigado por un supuesto delito contra la seguridad vial, concretamente por conducción temeraria, que fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción de Villafranca de los Barros.

Ante esta situación, el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil en Badajoz reafirmado que potenciará e incrementará los dispositivos especiales de control y vigilancia de la seguridad vial en las carreteras desdobladas de la provincia, para "evitar conductas similares que ponen en grave riesgo al propio conductor y al resto de usuarios de las vías".