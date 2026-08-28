Investigado un vecino de Azuaga por el incendio de 14 hectáreas de cultivo de cereal en Granja de Torrehermosa

Incendio de cultivo de cereal en Granja de Torrehermosa - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha instruido diligencias como investigado a un vecino de Azuaga (Badajoz) como presunto autor de los delitos de daños y lesiones, con ocasión del incendio agrícola intencionado dentro del término municipal pacense de Granja de Torrehermosa.

Desde primeros de este mes de agosto, la Guardia Civil investigaba el incendio originado en una explotación agrícola en el paraje conocido como 'El Espárrago' dentro del término municipal granjeño, que afectó a una extensión de 14 hectáreas aproximadamente de cultivo de cereal.

Para controlar y apagar el fuego fue precisa la participación de bomberos, un vehículo auto-bomba y diferentes patrullas de la Guardia Civil.

Además de calcinar el terreno de siembra alta, las llamas alcanzaron a un camión que participaba en las labores de extinción, causando además graves lesiones por quemaduras en el brazo a uno de sus operarios, que tuvo que ser trasladado hasta centro hospitalario de Sevilla, informa en nota de prensa la Guardia Civil.

Con las gestiones practicadas, muestras recogidas durante la inspección pericial y manifestaciones obtenidas en el transcurso de la investigación, los agentes pudieron determinar que el origen del incendio habría sido de manera intencionada, supuestamente por la aplicación directa de llama en el abundante y seco combustible existente.

Pesquisas con las que se pudo averiguar la implicación en la comisión de la acción delictiva de un vecino azuagueño, con antecedentes por hechos similares en terreno forestal, aunque se desconocen hasta el momento las motivaciones que tuvo esta persona para provocarlo.

Persona que se habría desplazado en su vehículo hasta el lugar de comisión de los hechos, y supuestamente de manera deliberada prendió fuego directamente a la siembra alta y huyó del lugar.

Con las pruebas incriminatorias, se le instruyeron diligencias como presunto autor de un delito de daños y lesiones, que han sido remitidas a la Sección Civil de Instancia del Tribunal de Instrucción de Llerena.