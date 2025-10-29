Investigado un vecino de Hornachos por el robo de 46 tablets en un colegio y ventanas de una casa deshabitada

Objetos recuperados tras robos en un colegio y una vivienda en Hornachos - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha instruido diligencias como investigado a un vecino del municipio pacense de Hornachos como presunto autor de los delitos de robo en el interior de un colegio y de una vivienda de su misma localidad.

Los pasados meses de agosto y octubre, la Guardia Civil de Hornachos tuvo conocimiento de los robos que se habían perpetrado en el centro docente 'Nuestra Señora de los Remedios' y en una vivienda deshabitada de la misma localidad.

Acciones delictivas llevadas a cabo tras forzar los accesos a los inmuebles, apoderándose 46 tablets, un ordenador y una pantalla interactiva, pertenecientes al centro, y varias ventanas y cableado eléctrico de una vivienda deshabitada.

Con las indagaciones practicadas, los agentes pudieron vincular e implicar en los hechos a un vecino del municipio con un amplio historial delictivo, informa en nota de prensa la Guardia Civil.

Dentro de los dispositivos de servicios establecidos, este pasado fin de semana se le pudo localizar, intervenir y recuperar el ordenador y 37 de las tablets del colegio, así como parte de los efectos sustraídos en la vivienda.

Ya en dependencias oficiales, se le instruyeron diligencias como investigado por los supuestos delitos de robo en los citados inmueble y puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Villafranca de los Barros.