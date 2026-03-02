Investigadores de la UEx identifican un nuevo biomarcador para predecir el riesgo cardiovascular en enfermos renales

Grupo de investigacion de Farmacogenetica Clinica de la UEx - UEX

MÉRIDA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo de investigación de Farmacogenética Clínica de la Universidad de Extremadura (Farclin), coordinado por el catedrático de Farmacología Guillermo Gervasini, ha desarrollado un modelo innovador capaz de predecir el riesgo cardiovascular en personas con Enfermedad Renal Crónica (ERC), una patología que afecta al filtrado del riñón y acelera el envejecimiento del organismo.

Los resultados de su trabajo de investigación se han publicado recientemente en la revista Journal of Clinical Medicine, siendo, además, portada de la revista.

Este artículo es el último de una serie de publicaciones sobre los biomarcadores en enfermos renales, cuyo estudio en estos últimos 10 años por parte de los investigadores de la UEx ha generado 14 artículos internacionales.

En el seguimiento de la enfermedad renal crónica el objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. Y en este sentido, se busca tanto evitar la diálisis y el trasplante como anticipar eventos cardiovasculares porque esta patología produce un envejecimiento prematuro que se manifiesta en un riesgo elevado de accidente cardiovascular.

"Sin embargo, no disponemos de marcadores que podamos ver en un análisis de sangre o en un análisis genético que indiquen al nefrólogo si ese paciente va a tener más o menos riesgo de sufrir un evento cardiovascular, porque los factores de riesgo clásicos, el peso, la edad, la diabetes, la hipertensión no explican por completo ese alto riesgo cardiovascular", apunta Guillermo Gervasini.

En este contexto surge la investigación de la UEx y el Hospital Universitario de Badajoz, con el propósito de identificar biomarcadores que permitan predecir qué pacientes pueden tener más riesgo de sufrir infarto, ictus u otros eventos cardiovasculares.

"La naturaleza del estudio se enmarca en la medicina personalizada, es decir, un tratamiento que se centre en la persona y no en la enfermedad. El análisis genético y otros factores como la edad, el entorno, el estilo de vida influyen en la respuesta terapéutica del paciente", subraya Gervasini.

Así, en 2016 se inició un estudio clínico en el que han participado hasta ahora cerca de 900 pacientes con Enfermedad Renal Crónica en el Hospital Universitario de Badajoz. En este seguimiento, el equipo de investigadores ha medido factores de crecimiento fibroblástico y, en concreto, ha analizado de manera conjunta por primera vez los niveles de la proteína FGF19, un factor poco estudiado hasta ahora, y *-Klotho, una hormona implicada en el antienvejecimiento.

Además, a estos datos se han aplicado modelos bioestadísticos avanzados que integran biomarcadores, genética y factores de riesgo clásicos (diabetes, hipertensión, obesidad, tabaco) recogidos en la práctica clínica durante los años de seguimiento a los pacientes, explica en nota de prensa la UEx.

El modelo resultante genera una puntuación individual, de fácil uso clínico. Los pacientes con FGF19 bajo y Klotho alto fueron quienes presentaron más eventos cardiovasculares a lo largo del seguimiento.

El estudio propone, por tanto, este nuevo biomarcador combinado FGF19-Klotho, validado en una cohorte amplia en Badajoz, aunque, como matiza el catedrático de la UEx, para su aplicación en la práctica clínica hacen falta estudios multicéntricos con otros hospitales que confirmen el hallazgo en diferentes poblaciones.

La Enfermedad Renal Crónica afecta a millones de personas y no tiene cura, "los tratamientos van dirigidos a enlentecer el proceso. El médico intenta tener bajo control los factores desencadenantes de la enfermedad, la diabetes, el azúcar, la hipertensión. Por ello, es necesario disponer de herramientas que permitan aplicar una medicina personalizada y actuar antes de que aparezcan daños cardiovasculares, mejorando, así, la calidad de vida de los pacientes", concluye el investigador de la UEx.