Investigadores de la UEx trabajan en un sistema de envasado para reducir la sal y los conservantes en las aceitunas

Investigadores de la UEx trabajan en un nuevo sistema de envasado que busca reducir la sal y los conservantes en las aceitunas - UEX

MÉRIDA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Extremadura (UEx) participan en el proyecto internacional Olivepack, una iniciativa que busca desarrollar un nuevo método de envasado de aceitunas de mesa basado en una espuma biodegradable, antimicrobiana y natural.

El proyecto, financiado por el Programa Prima, tiene como objetivo ofrecer una alternativa sostenible al uso de "altas concentraciones de sal y conservantes químicos" en el envasado de aceitunas de mesa, explica la universidad en un comunicado.

En concreto, el nuevo modelo quiere aprovechar los compuestos antimicrobianos extraídos de aguas residuales del propio procesamiento de las aceitunas y materiales procedentes de residuos del olivo para la elaboración de la espuma biodegradable, que se introduce dentro del envase.

La Universidad de Extremadura, bajo la coordinación del investigador Joaquín Bautista-Gallego, lidera el paquete de trabajo dedicado a la evaluación microbiológica del nuevo material. Además, el equipo extremeño evalúa el impacto del sistema de envasado en la calidad nutricional, fisicoquímica y sensorial de las aceitunas, así como su potencial comercial y socioeconómico.

"El proyecto se encuentra actualmente en una fase intermedia de desarrollo", ha explicado Bautista Gallego. "Hasta el momento se han formulado y producido distintos prototipos de espuma bionanocompuesta que nuestro equipo está evaluando en términos de actividad antimicrobiana, estabilidad y compatibilidad con el producto. Además, en este proyecto colaboran activamente dos empresas de Extremadura y otras dos de Andalucía", ha destacado.

Los resultados finales del proyecto comenzarán a difundirse a partir del próximo año. En el estudio, coordinado por el Sabanci University Nanotechnology Research Center (SUNUM) de Turquía, participan también socios de Túnez y Portugal, mientras que la UEx participa como única institución española.

La universidad destaca, por último, que este proyecto se enmarca en las líneas de investigación de microbiología, biotecnología y tecnología de los alimentos, ámbitos en los que se sitúa como "referente a nivel nacional e internacional".