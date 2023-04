Irene de Miguel y Joaquín Macías repetirán en las listas de Unidas por Extremadura que se conocerán el jueves en Mérida

MÉRIDA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los actuales diputados regionales de Unidas por Extremadura Irene de Miguel y Joaquín Macías repetirán en los primeros puestos de la lista de la coalición para las próximas elecciones autonómicas, y que se darán a conocer en un acto el próximo jueves, día 13, por la tarde en el Templo de Diana de Mérida.

De Miguel, que será la candidata a la Presidencia de la Junta, ha indicado que el programa de la coalición (en la que confluyen Podemos e Izquierda Unida) aún no está cerrado puesto que continúan "tomando ideas de colectivos, organizaciones y personas particulares", aunque el jueves darán a conocer la lista a la Asamblea, en la que al margen de Macías y de ella misma "el resto son todas caras nuevas".

"Algunos (cambios) va a haber... Obviamente (el actual coordinador regional de IU) Joaquín (Macías) y yo vamos a estar pero el resto son todas caras nuevas", ha señalado a preguntas de los medios este lunes en rueda de prensa en Mérida Irene de Miguel, quien ha añadido que la coalición sigue trabajando también en cerrar las candidaturas a nivel municipal, de tal modo que la marca Unidas por Extremadura alcanzará a más del 70 por ciento del territorio extremeño.

"Estamos demostrando en Extremadura la unidad hace la fuerza, y son muchas candidaturas de Unidas por Extremadura que van a completar más del 70 por ciento del territorio extremeño", ha dicho.

Este dato, según ha indicado, es "muy importante" para la coalición, porque "sin el municipalismo, sin la gente en los municipios haciendo políticas transformadores al final no nos serviría de nada".

Además, cree que es "muy positivo" que la coalición concurra con las siglas Unidas por Extremadura "en tantos municipios" y con unas propuestas políticas "transformadoras y alternativas", que es lo que a su juicio se necesita en el medio rural.

FISCALIDAD "JUSTA"

Por otra parte, como propuestas en materia de fiscalidad, ha defendido que ésta tiene que ser "redistributiva, mucho más equilibrada", además de "justa", de tal modo que "tienen que pagar los que más tienen y no se pueden subir impuestos a los que menos tienen". "Los que más tienen tienen que aportar más y creemos que aún hay lagunas en Extremadura de grandes terratenientes con fincas improductivas, que no están puestas en producción", ha defendido.

Asimismo, ha abogado por "presionar" para que Extremadura deje de ser una "colonia energética", de tal modo que las empresas que quieran instalar "macroplantas fotovoltaicas o eólicas" en la región "tienen que aportar mucho más a la hucha común extremeña". "No puede ser que veamos cómo estas grandes empresas además tributan todas fuera de Extremadura pero hacen sus beneficios aquí, con los recursos de aquí, y dejando poco beneficio", ha espetado.

En este sentido, De Miguel ha defendido que hay que plantear medidas dirigidas hacia una fiscalidad "mucho más distributiva y más equitativa para la sociedad y que genere bienestar", y ha criticado la propuesta del Partido Popular de "bajar impuestos de manera generalizada", toda vez que "la gente más necesitada no está pagando ya impuestos, con lo cual no les van a bajar nada", sino que "a quien van a bajar es a la grandes fortunas", algo que considera que es "injusto" y que "no avanza hacia mantener el Estado de Bienestar".

Al respecto, ha pedido al PP que explique "bien" su propuesta, ya que para pagar por ejemplo el sueldo de los médicos, profesores o bomberos forestales se necesitan "impuestos". "¿Si va a bajarle los impuestos a los que más tienen, cómo vamos a sufragar los servicios públicos, cada uno de su bolsillo?", ha preguntado al PP, quien considera que lo que está defendiendo es "la ley de la selva, quien pueda que pueda tener una educación, una sanidad, una dependencia y quien no pues que se lo pague".

ELECCIONES GENERALES

Por otra parte, De Miguel ha lamentado que "el PSOE estatal está demasiado volcado en las elecciones, con un ministro diferente cada semana en Extremadura a hacer campaña", en lugar de "centrarse en gobernar, en mantener al Gobierno de coalición fuerte y sobre todo en llevar a cabo lo que se quedó acordado en los acuerdos de investidura".

Así, por ejemplo ha defendido que se necesita en España una Ley de Vivienda "ya", además de la puesta en marcha de medidas que "beneficien al conjunto de la ciudadanía", para "demostrar que un Gobierno de coalición es la mejor fórmula que puede tener el país para seguir avanzando en derechos".

De igual modo, y ante la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciada para el próximo jueves en Cáceres, la candidata de Unidas por Extremadura a la Junta ha indicado que al jefe del Ejecutivo nacional "obviamente" le pide "muchas cosas", como por ejemplo que se necesita que a Extremadura se le mire "con menos paternalismo y con mayor justicia social".

"Extremadura no quiere ser la última, al revés, nos merecemos estar en los vagones locomotora, y para eso necesitamos infraestructuras de calidad, y no necesitamos más anuncios, necesitamos más realidades", ha espetado.

Al mismo tiempo, Irene de Miguel también ha considerado que sería un "error" pensar en las próximas elecciones autonómicas en clave de los comicios generales.

"Creo que es un error (pensar en clave de generales) realmente. Creo que es el momento de hablar de los territorios, y más estando en Extremadura. Tenemos la oportunidad de hablar de las necesidades de Extremadura y de los proyectos para las comunidades autónomas, y pensar que esto es una campaña estatal volveríamos a caer en el error de no entender la idiosincrasia particular de los territorios", ha defendido.

"No nos vamos a dejar llevar por las dinámicas estatales que muchas veces no entienden las realidades de las periferias", ha incidido.