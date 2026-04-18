Irene De Miguel reivindica la necesidad de la memoria para "seguir avanzando hacia sociedades fraternas y sanas"

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, participa en un acto en Cabeza la Vaca (Badajoz) en homenaje a las víctimas de la Guerra Civil asesinadas en la localidad. - UNIDAS POR EXTREMADURA

BADAJOZ 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha señalado este sábado que "la memoria es necesaria para seguir avanzando hacia sociedades fraternas y sanas".

De Miguel ha participado este sábado, junto al diputado David Araújo, en un acto en el cementerio de Cabeza la Vaca (Badajoz) que se ha realizado como "homenaje y repulsa" tras un acto vandálico contra el memorial en el que estaban inscritos los nombres de las personas asesinadas durante la Guerra Civil en Cabeza la Vaca.

De Miguel cree que este ataque es un "acto lleno de cobardía y de odio que no podemos permitir dejar pasar". Además, considera que es necesario "cerrar heridas", pero "con justicia y reparación".

"Precisamente esta semana que hemos visto como los herederos de esos fascistas han llegado de nuevo al gobierno extremeño, necesitábamos hacer un acto de homenaje, un acto que antepusiera los derechos humanos, porque esto no va de partidos, va de derechos humanos", ha dicho Irene de Miguel.

Por todo ello, la portavoz de Unidas por Extremadura ha querido acompañar a los vecinos y a los familiares de las personas represaliadas y asesinadas en Cabeza a la Vaca "en aquellas épocas tan oscuras".