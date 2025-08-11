Isabel Ordaz encarna el dolor de las mujeres de Gaza en 'Las Troyanas' esta semana en el Festival de Mérida

Elenco de Las Troyanas y autoridades en su presentación en el Festival de Teatro de Mérida. - EUROPA PRESS

'Las Troyanas', la propuesta de esta semana en el 71 Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, ofrecerá una reflexión sobre la "barbarie" que se produce en estos días en Gaza con el cruel destino que sufren las mujeres en esta obra original de Eurípides, que han adaptado Carlota Ferrer e Isabel Ordaz, que además asume el papel protagonista.

"Durante los ensayos tuvo que dejar de ver las noticias", ha reconocido Ordaz, en la presentación de esta antepenúltima propuesta del certamen emeritense, una coproducción del propio Festival con Producciones Come y Calla, que se sube al escenario del Teatro Romano de Mérida desde este miércoles, 13 de agosto, hasta el domingo, día 17.

Mina el Hammani, Cristóbal Suárez, María Vázquez, Esther Ortega, Abel de la Fuente, Selam Ortega y Carlos Beluga completan el elenco de esta obra que pone en el espejo a la humanidad al repetir 25 siglos después de que Eurípides escribiera el trágico destino de las mujeres de Troya la barbarie de la guerra que cada día sufren los gazatíes.

"Una actualidad que nos rompe cada día", confiesa la coautora del texto, quien añade que tiene "a las madres de Gaza en la cabeza", en cada ensayo para preparar un papel en el que encarna el 'pathos', el dolor en griego, y que "solo se puede gestar en el teatro".

"Los informativos informan, la literatura narra", pero esa encarnación del dolor, ese "lamento permanente" que "tan bien conocían los griegos" es lo que pretende esta función.

