Javier Iglesias, representante de Baleares, se convierte en Medellín en el nuevo Mister International Spain 2026

El representante de Baleares, Javier Iglesias, se proclama Mister International Spain 2026 en una gala celebrada en Medellín (Badajoz), a 29 de agosto de 2026. - MISTER INTERNATIONAL SPAIN 2026

MEDELLÍN (BADAJOZ), 30 (EUROPA PRESS)

Javier Iglesias, representante de Baleares, se ha convertido esta pasada noche en el nuevo Mister International Spain 2026 en una gala celebrada en el Teatro Romano de Medellín en Badajoz.

La localidad extremeña, reconocida por su patrimonio histórico y natural, ha sido durante esta pasada noche escenario del evento de belleza masculino más importante del país.

En este enclave, Iglesias se ha proclamado vencedor del concurso, por delante del representante de Tenerife, José Fernando García Mestre, y del de Ourense, Antón Regal.

Iglesias, de 27 años, mide 1,87 cm y ha estudiado Comercio Internacional y Gestión de Ventas y Espacios Comerciales. Actualmente trabaja como agente inmobiliario. Tiene un nivel C1 de inglés y le encanta el fútbol, el deporte, pasar tiempo con sus amigos y viajar, según ha destacado la organización del certamen en una nota de prensa.

Tras su elección en la gala de este sábado, representará próximamente a España en uno de los concursos de belleza 'grand slam' más importantes del mundo.

El 'top 6' lo han completado los representantes de Jaén, Cantabria y Las Palmas, mientras que en el 'top 12' de semifinalistas han sido elegidos los representantes de Almería, Cádiz, Gipuzkoa, Madrid, Salamanca y Lugo.

La gala ha sido presentada por el presentador canario Víctor Cruz y por quien fuera Miss Internacional Spain 2024, Alba Pérez. La velada ha contado con la actuación del artista Luitingo y entre los miembros del jurado ha estado la televisiva Yola Berrocal, el malagueño José Calle (primer español en ganar Mister International en la historia en 2023) o Alejandro Cifo (primer finalista de Mister Supranational 2017), entre otros.