Javier Manzanera y Celia Nadal ponen en escena este miércoles 'Por voluntad propia' en el López de Ayala de Badajoz

BADAJOZ, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 48º Festival Internacional de Teatro de Badajoz presenta este miércoles 22 de octubre, a las 21,00 horas, la representación de 'Por voluntad propia', de Javier Manzanera y Celia Nadal, que son a su vez los intérpretes de la obra.

La compañía Perigallo Teatro, junto al director Luis Felpeto, presentan la historia de una mujer y un hombre que se enfrentan a las decisiones que marcan sus vidas, aquellas que se toman, o se evitan, por voluntad propia. Así, la función propone un viaje íntimo y humano hacia los deseos, los miedos y las contradicciones que nos definen.

Con humor y emoción, se abre un espacio de reflexión sobre la libertad individual y la responsabilidad de nuestras elecciones, ha señalado en nota de prensa el López de Ayala, que ha recordado que la compañía Perigallo Teatro obtuvo el Premio del Público por la obra 'Cabezas de cartel' en el 45º Festival Internacional de Teatro de Badajoz de 2022.

En esta ocasión, 'Por voluntad propia' pone en escena una especie de limbo donde dos personajes, conscientes de su condición, se debaten entre el amor y el miedo para dejar de ser "lo escrito" y convertirse en personas por voluntad propia.

En este viaje, los autores les someterán en la misma medida en la que ellos se sienten sometidos, con la esperanza de que los propios personajes les muestren el camino hacia el gobierno de sí mismos. Una comedia que propone mirar más allá de las apariencias, indagar en nuestra esencia y descubrirnos en los otros. Dos personajes en sentido literal.

La obra, que obtuvo el Premio Indifest-Santander del Público Indifest 2024 al mejor espectáculo, mejor actor y mejor actriz, tiene una duración de 80 minutos, y un precio de entrada general de 15 euros y de 10 euros para personas con descuento de carné joven, pensionistas, desempleados, y miembros de la Federación de Asociaciones de Teatro de Extremadura (Fatex) y la Unión de Actores y Actrices Profesionales de Extremadura (Uapex).