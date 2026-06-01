El jefe de servicio de Recursos Humanos en Diputación de Badajoz "en absoluto" vio anomalías en la creación de la plaza

Juicio al hermano de Pedro Sánchez en Badajoz - Pool

BADAJOZ 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El que fuera jefe de servicio de Recursos Humanos de la Diputación de Badajoz durante 25 años, José Ramón Suárez, ha declarado que "en absoluto" detectó anomalías ni nada que se saliese del procedimiento común, indicación u orden en el proceso de creación de la plaza de coordinador de actividades de conservatorios de la diputación.

José Ramón Suárez ha declarado como testigo en la tarde de este lunes en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Badajoz por la contratación del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, en la Diputación de Badajoz en 2017, primero como coordinador de las actividades de los conservatorios, y posteriormente, como jefe de las Oficina de Artes Escénicas.

Suárez ha señalado que no escuchó ningún rumor con antelación a la llegada de David Sánchez, tras lo que ha apuntado que "si en 25 años de jefe servicio tuviese que trabajar con rumores no habría durado ni 10 minutos en el puesto", ha dicho.

"Primero, no escuché nada, y si hubiese escuchado algo, como el que oye llover", ha reconocido, mientras que sobre si intervino en el cambio de denominación del puesto, ha explicado que "prácticamente no" al no conllevar una modificación de retribuciones.

Sobre las criticas realizadas a esta plaza por el diputado de Podemos, Álvaro Jaén, entonces diputado, Suárez las ha considerado "cosas de la política" porque él no había observado "nada anómalo". El expediente en sí, reconoce, no lo vio o estudió hasta las críticas de Jaén.

Sobre el expediente en sí, cree que lo solicitaron de la Asamblea, que se envió documentación, aunque no recuerda en qué fecha, y que "únicamente" fue Jaén quien "dijo algo", porque en "ningún otro ámbito político se dijo nada" que él sepa. También reconoce que CSIF puso pegas pero que estos puestos no son fruto de negociación sindical y que en todo caso solía ser contrario a permitir el acceso a gente de fuera de la diputación a los puestos en lugar de promocionar al personal interno.

COBRABA MENOS QUE UN JEFE DE SERVICIO

Respecto al sueldo de David Sánchez, Suárez ha incidido en que no lo recordaba de memoria, aunque le extrañó que era "más bajo" que el de los jefes de servicio, mientras que sobre el cambio de denominación del puesto, ha concretado que no es un puesto nuevo, y que ha partido "siempre" de la base de que la modificación del nombre en la práctica añadió funciones a las que se tenía, sin afectar al sueldo. Un cambio que, por otro lado, supone que partiría del Área de Cultura.

Por otro lado y a preguntas de la acusación popular, ha señalado que en 2016-2017 su jefa era Juana Cintas - otra de las acusadas en el juicio - en relación a la cual ha sido interpelado por un correo del 3 marzo de 2017 que le envió en relación a los tiempos máximos estimados para la convocatoria de un puesto directivo.

Al respecto, ha indicado que supone que le pediría un cronograma en este sentido desde la publicación y aprobación de las bases hasta la provisión, y que en la práctica de los años le han preguntado "bastantes más veces" tanto sobre tiempos mínimos como máximos de creación de un puesto, porque "no siempre se tramitaban con la suficiente agilidad las convocatorias". Así, "no era algo excepcional" aunque tampoco era algo "habitual".

En este punto, José Ramón Suárez ha señalado que conoció la adjudicación del puesto a David Sánchez cuando se hizo público, y "sobre todo", porque "se montó un pequeño jaleo" porque desde Podemos un diputado se quejó o puso en tela de juicio "esto", algo que debió ser a finales de junio principios de julio.

En otro momento y preguntado por un hilo de correos electrónicos entre él mismo, Félix González, Julián Expósito y Juana Cintas, que figura en el auto de la jueza instructora y en el que se incluiría un acta sobre que solo un aspirante habría superado la criba, José Ramón Suárez ha considerado que un candidato solo no supera la selección, sino que en una selección de libre designación se busca al más idóneo, y que entiende que a juicio del tribunal es el que se propuso.