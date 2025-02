Jordi Sevilla pide a Sánchez aplazar dos años el cierre de las nucleares y encargar un informe sobre el impacto

ALMARAZ (CÁCERES), 26 Feb. (EUROPA PRESS

El exministro y expresidente de Red Eléctrica Jordi Sevilla ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aplazar dos años el calendario del cierre de las centrales nucleares y, durante ese tiempo, encargar un informe técnico a Red Eléctrica sobre el impacto y garantía de suministro tras la clausura de estas instalaciones.

"No de una, de todas las nucleares y que se siente a negociar con las empresas cuáles son las inversiones necesarias para seguir garantizando la seguridad y cuál es la tributación razonable, que yo entiendo que la media de la Unión Europea debería de ser suficiente como para adaptarla a España", ha asegurado.

De este modo, se ha mostrado convencido de que, si Sánchez hace esto, la "inmensa mayoría" de los ciudadanos de España estarán "detrás, socialistas y no socialistas", ha recalcado.

Jordi Sevilla se ha pronunciado de esta forma en declaraciones a los medios momentos antes de ofrecer en la Casa de la Cultura de Almaraz la conferencia la conferencia 'El error de cerrar las centrales nucleares', donde ha criticado que España sea el "único país del mundo" que no sólo no se está planteando nuevas inversiones en nucleares sino que, teniendo centrales, se plantea cerrarlas.

Para ello, ha puesto como ejemplo que esta semana se ha conocido que se ha prorrogado, incluso con ayuda de la Comisión Europea, la vida útil de dos centrales en Bélgica y, tras las elecciones en Alemania, el nuevo gobierno ha reconocido que fue un "error" cerrar las de dicho país porque les hizo "mucho más dependientes del gas ruso".

"Yo lo que intento es evitar un error porque no acabo de encontrar la razón que está detrás de los que defienden que hay que cerrarlas. No acabo de encontrarlo", ha confesado, además de insistir en que está también a favor de las energías renovables, ya que las renovables y las nucleares "no son alternativas, son complementarias".

