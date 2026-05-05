José María Guerrero, nuevo secretario general de Consejería de Agricultura, y Mercedes Mazo, directora de Caza y Pesca

El consejero de Agricultura, Juan José García, conversa con el consejero de Economía, Guillermo Santamaría, en el Consejo de gobierno de este martes - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

José María Guerrero Pérez ha sido nombrado este martes como secretario general de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, mientras que José Antonio Delgado Sánchez es el nuevo director general de Regadíos e Infraestructuras Rurales de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural.

Los nombramientos de las estructuras de las diferentes consejerías que forman parte de la Junta de Extremadura han sido aprobados este martes en el Consejo de Gobierno que el Ejecutivo regional ha celebrado en Mérida, presidido por María Guardiola.

Por su parte, Julio Antonio Rojas Pastor ha sido nombrado director general de Agricultura y Ganadería; Mercedes Mazo Tomé, directora general de Caza, Pesca, Acuicultura, Tauromaquia y Medio Natural, y Miguel Gutiérrez Creus será el director general de Política Agraria Comunitaria, señala el Ejecutivo regional.

Cabe recordar que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural de la Junta de Extremadura está en manos de Vox en virtud del acuerdo de gobernabilidad firmado entre PP y Vox, y cuyo consejero es Juan José García.