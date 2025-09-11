Una joven de 27 años y una niña de 10 resultan heridas graves en el choque entre un coche y una moto en BadajoZ

BADAJOZ, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 27 años y una niña de 10 años han resultado heridas de carácter grave en el choque entre un coche y una moto ocurrido en la mañana de este jueves en Badajoz.

Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, a las 8,57 horas de este jueves se ha recibido una llamada alertando de una colisión entre un coche y una moto en la avenida de Elvas de la capital pacense.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado una ambulancia medicalizada, una unidad de soporte vital básico del Servicio Extremeño de Salud (SES), y una patrulla de la Policía Local de Badajoz.

A consecuencia del accidente ha resultado herida una joven de 27 años con un traumatismo en la columna vertebral, y una niña de 10 años con un traumatismo en el brazo, quienes tras ser atendidas en el lugar del siniestro, han sido trasladadas al Hospital Universitario de Badajoz.