Juan Manuel Cruz diseña prendas que unen tradición extremeña y gallega por la llegada de Tanxugueiras en Folk Plasencia

PLASENCIA (CÁCERES), 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El artesano textil Juan Manuel Cruz pone su particular sello extremeño al XXIX Festival Internacional Folk que se celebrará entre el jueves y el sábado en Plasencia, para lo cual ha rediseñado tres prendas que une la tradición extremeña y gallega, motivado por la actuación de Tanxugueiras.

El diseñador, natural de Torremocha y que se dedica a elaborar colecciones de ropa inspiradas en la tierra, se confiesa un enamorado de Tanxugueiras, que actuará en la noche del viernes.

Tras conocer su presencia en Plasencia, vio la "oportunidad" de vestir al trío gallego poniéndose en contacto con el ayuntamiento para tratar de hacerlo posible. Para ello ha rediseñado tres prendas de su última colección, Controversia, inspirada en uno de los hechos históricos más trágicos de Extremadura, como es la matanza de Badajoz.

Una colección enteramente diseñada en gris y negro, con pinceladas en rojo, "que se adapta bastante a la estética de Tanxugueiras, no solo por la perfomance, sino también por su manera de transmitir la música e inspirarse siempre en las raíces", detalla el Festival Folk en nota de prensa.

En concreto, son tres las chaquetas que ha rediseñado pensando en el trío que forman Aida Tarrío y las gemelas Sabela y Olaia Maneiro, con elementos representativos de los trajes típicos de diferentes zonas de Extremadura y una serie de complementos como fajines o corsés. "Ropa de la indumentaria tradicional extremeña pero más vanguardista", afirma. A Juan Manuel Cruz le gustaría hacer la entrega de las prendas el mismo día del festival y, si fuera posible, que las estrenaran en Plasencia.

"Sería un sueño. Como también lo sería poder verlas en cualquiera de los escenarios de su gira con mis diseños", ha asegurado.

Recordamos que Tanxugueiras forma parte del cartel de la segunda jornada del festival, el viernes 22. En Torre Lucía será posible disfrutar de su particular fusión de la música tradicional gallega con sonidos contemporáneos, como electrónica o pop urbano.

Desde su debut en 2018 han revolucionado la tradición con fuerza moderna. Antes de ellas actuarán la formación portuguesa Crua y después el dúo extremeño-canario Ruiseñora.