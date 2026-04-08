Juanma Moreno valora el Premio Carlos V al Comité Europeo de las Regiones como un refuerzo para una Europa "más justa"

Imagen de archivo del presidente de la Junta de Andalucía y presidente del Comité Europeo de las Regiones, Juanma Moreno- María José López - Europa Press

MÉRIDA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El copresidente del Comité Europeo de las Regiones, Juanma Moreno, ha considerado que la concesión del XIX Premio Carlos V a dicho organismo refuerza el "compromiso" con una Europa "más justa, más cercana y más fuerte", que "avanza unida desde la diversidad de sus territorios", y que "se construye junto con sus ciudadanos".

Así, el también presidente de Andalucía recibe con "honor" y "profundo agradecimiento y orgullo" la concesión del "prestigioso" premio que, según ha remarcado, "reconoce a las regiones europeas".

En un vídeo difundido por la Academia Europea de Yuste en la red social 'X', y recogido por Europa Press, Moreno añade que la concesión del Premio Carlos V pone en "valor" la "convicción" que ha guiado al Comité Europeo de las Regiones y Ciudades desde su creación, y que es que "no puede haber una Europa fuerte sin regiones y ciudades fuertes". "Europa se construye también y sobre todo desde el territorio", ha defendido.

En este punto, tras recordar que durante más de tres décadas el Comité de las Regiones ha trabajado para que "la voz de las instituciones más cercana a la ciudadanía participe en la toma de decisiones de la Unión Europea", ha destacado que "gracias a este esfuerzo colectivo, las preocupaciones, los anhelos y las inquietudes de sus ciudadanos encuentran hoy un cauce directo en las instituciones europeas".

Al mismo tiempo, ha insistido en que las regiones y ciudades son "actores esenciales para garantizar la cohesión territorial, el desarrollo equilibrado y la igualdad de oportunidades", así como que desempeñan un papel "clave" en la aplicación de las políticas europeas sobre el territorio.

Sobre este respecto, Juanma Moreno añade que en un contexto mundial "cada día más complejo y polarizado", la cooperación, el diálogo y la escucha entre niveles de gobierno son "más necesarios que nunca".

"Por eso recibimos con profundo agradecimiento y orgullo el anuncio del jurado del Premio Europeo Carlos V. Un reconocimiento que refuerza nuestro compromiso con una Europa más justa, más cercana y más fuerte. Una Europa que avanza unida desde la diversidad de sus territorios y que se construye junto con su ciudadanos", asevera.

Cabe recordar que la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha dado a conocer este miércoles en rueda de prensa en Mérida el fallo del XIX Premio Europeo Carlos V, que este año se entregará al Comité Europeo de las Regiones porque "en tiempos de polarización y de complejidad política" como los actuales, este organismo "ha sabido promover el diálogo, el entendimiento, la cooperación entre realidades muy diversas".

El galardón será entregado en una ceremonia que se celebrará el próximo 12 de mayo en el Monasterio de Yuste (Cáceres), presidida por el Rey Felipe VI, y será recogido por los presidentes del organismo en este periodo, que son la concejala húngara Kata Tütto, y el presidente de Andalucía, Juanma Moreno.