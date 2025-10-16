La Junta abona más de 177,2 millones de euros del anticipo de la PAC 2025 al 86% de los posibles perceptores

Archivo - Agricultura.- La DOP Aceite Villuercas-Ibores-Jara ya cuenta con la Protección Nacional Transitoria - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha abonado este jueves, 16 de octubre, más de 177,2 millones de euros procedentes del anticipo de la Política Agraria Comunitaria (PAC) 2025 al 86 por ciento de los posibles perceptores.

En la región hay 43.178 solicitudes únicas, declaraciones de agricultores y ganaderos, pero de ellos algunos no tienen derecho a anticipo por distintas cuestiones como no cumplir la condición de agricultor activo, debido a alta de terceros o por control de requisitos comunes.

Atendiendo a estos datos, cobrarán este anticipo el 86 por ciento de los posibles beneficiarios, que dispondrán del 70 por ciento del pago, máximo permitido que se sufraga en circunstancias especiales como la sequía.

Además, en nota de prensa la Junta destaca que Extremadura no ha retenido todos aquellos expedientes que tenían prevista una inspección de condicionalidad, o tenían las denominadas tarjetas amarillas, o tenían alegaciones al Sigpac, o tenían sanciones plurianuales. Todos estos expedientes en la anualidad 2025 han sido pagados.

EL MAYOR IMPORTE DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

Así, el sector percibirá 177.289.435,43 millones de euros de Ayuda Básica a la Renta, Pago Redistributivo y Pago a Jóvenes agricultores y ganaderos.

Esta cifra de pago es el mejor dato de los últimos tres años. En 2022 se abonó un importe de 158.778.050,64, por lo tanto, en 2025 se ha abonado un 7,22 por ciento más; en 2023 se abonó un importe de casi 126 millones de euros, lo que supone un incremento de más de 44 millones de euros, el equivalente a un 35,20 por ciento más con respecto al ejercicio de 2023.

En cuanto al pago de 2024, se abonó un importe de 163,19 millones de euros, lo que supone una diferencia económica de 7.060.022,23 euros más en la campaña 2025, esto es, un incremento del 4,33% con respecto al 2024.

Además, en el montante global del anticipo se incluye el pago a los jóvenes que llegará a un total de 1.094 titulares un importe de 7.035.897,75 euros.

Para la Junta de Extremadura, el pago "inmediato" de estas ayudas es "fundamental" para que el dinero llegue "cuanto antes" a los agricultores y ganaderos.