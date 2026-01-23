La Junta abre el plazo para pedir las ayudas para el fomento del relevo generacional en talleres artesanos extremeños

Artesanía - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha abierto este viernes, día 23, el plazo para solicitar las ayudas para el relevo generacional del sector artesano correspondiente a los ejercicios 2025-2026, publicadas en el Diario Oficial de la comunidad (DOE).

En concreto, es una ayuda para financiar los contratos de trabajo en los procesos de relevo de las empresas artesanas con el fin de contribuir a su continuidad, ya que de otro modo se verían abocadas al cierre, debido a la jubilación, incapacidad permanente, fallecimiento del titular u otra causa sobrevenida.

Las ayudas consisten en una subvención directa de 30.000 euros, que será abonada en tres anualidades de 12.000, 10.000 y 8.000 euros, respectivamente, para el primer, segundo y tercer año de contratación.

Para ello, la Junta, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, destina un presupuesto de 300.000 euros.

Pueden ser beneficiarios de estas ayudas las personas físicas y jurídicas, incluyendo las comunidades de bienes y otras agrupaciones sin personalidad jurídica propia, que se encuentren inscritas en el Registro de Artesanos y Empresas Artesanas de Extremadura y desarrollen su actividad en la región.

CONDICIONES Y PLAZOS

La persona contratada debe estar desempleada al día de la contratación y ser mayor de 16 años y menor de 30 en el momento de la solicitud, apunta en nota de prensa la Administración regional.

Además, no puede haber prestado servicios en los seis meses anteriores, mediante contratos de duración determinada durante un período, continuo o discontinuo, superior a 30 días efectivamente trabajados según vida laboral, en la misma empresa contratante o vinculadas.

El contrato de trabajo debe tener carácter indefinido y ser a jornada completa. El beneficiario estará obligado a mantener el empleo durante un periodo mínimo de tres años.

El plazo de presentación de solicitudes comienza este viernes, 23 de enero, y finalizará el 30 de junio de 2026, o en su caso hasta el agotamiento del crédito presupuestario.

La tramitación de las solicitudes, así como el acceso a la totalidad de la información sobre el procedimiento, se deberá efectuar a través del punto de acceso general electrónico de la Junta.

Asimismo, el procedimiento de concesión se tramitará en régimen de concesión directa mediante convocatoria abierta.