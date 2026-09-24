La Junta adjudica de forma provisional la redacción del proyecto del futuro aeródromo de Cáceres

Proyecto del aeródromo de Cáceres - JUNTA DE EXTREMADURA

CÁCERES, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura ha adjudicado provisionalmente la redacción del proyecto del futuro aeródromo de Cáceres, un nuevo paso en el desarrollo de una infraestructura "estratégica" para la ciudad y su entorno que permitirá reforzar las capacidades aeronáuticas de la región.

La elaboración del proyecto ha sido propuesta para su adjudicación a la empresa Airia Ingeniería y Servicios por un importe de 179.977,49 euros, IVA incluido, tras el correspondiente procedimiento de licitación pública.

El contrato contempla la redacción del proyecto constructivo y la elaboración de toda la documentación técnica necesaria para la tramitación y obtención de las autorizaciones administrativas, ambientales y aeronáuticas exigidas para la puesta en marcha de la instalación.

El futuro aeródromo se ubicará en el paraje conocido como 'Marradas de la Sociedad', en el término municipal de Cáceres, sobre una superficie aproximada de 50 hectáreas. Se trata de una infraestructura concebida para atender las necesidades de la aviación general y deportiva, facilitar las operaciones de aeronaves ligeras y servir de apoyo a labores de emergencia, protección civil y rescate, explica en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Entre las actuaciones previstas figura una pista principal asfaltada, además de otras instalaciones complementarias destinadas a diferentes usos aeronáuticos. El proyecto definirá con precisión las características técnicas y funcionales de todos los elementos que integrarán el aeródromo.

La adjudicación de este contrato supone "avanzar" en la planificación de una infraestructura "largamente demandada", que contribuirá a "ampliar" las capacidades del sistema de transporte regional y a generar "nuevas oportunidades" vinculadas a la actividad aeronáutica, la formación especializada y los servicios asociados al sector.

Cabe indicar que se trata de una adjudicación provisional. La empresa propuesta como adjudicataria deberá presentar ahora la documentación acreditativa exigida en el procedimiento de contratación para verificar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en los pliegos.

Una vez comprobada dicha documentación por la Administración y transcurridos los plazos legalmente previstos, se procederá a la adjudicación definitiva del contrato, que además podrá ser objeto de los recursos contemplados en la normativa vigente.