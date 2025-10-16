La Junta aplicará en enero de 2026 la subida de 80 euros al mes a docentes a pesar de no llegar a acuerdo con sindicatos

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, en rueda de prensa tras la reunión con los sindicatos - JUNTA DE EXTREMADURA

MERIDA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, ha anunciado que la Junta de Extremadura va a aplicar una subida salarial a los docentes de Extremadura de 1.120 euros al año a partir de enero del 2026.

"Desde que hemos llegado hemos mejorado la situación laboral y profesional de todos los docentes, porque creemos en nuestros docentes", ha destacado Vaquera en rueda de prensa este jueves tras reunirse con los sindicatos docentes, que reclaman la homologación salarial con la media nacional, y que ha concluido sin acuerdo.

Y es que, a juicio de la consejera, "lo que no se puede es, de una sola vez, que la sociedad extremeña invierta más de 62 millones de euros, que es la subida que ellos proponen", una propuesta que la sociedad extremeña "no puede asumir", ha dicho.

Por su parte, la Junta de Extremadura ha trasladado a los sindicatos su propuesta de subida de 80 euros mensuales más al mes en 14 pagas, que suman 1.120 euros anuales, en 2026, y otros 20 euros mensuales más desde enero de 2027, junto con "el compromiso de volver a analizar la situación en esos momentos de la media nacional, para poder llegar a esa media nacional", ha dicho.

Mercedes Vaquera ha considerado que la propuesta de la Junta "sí es sostenible", ya que suponen 24 millones de euros más en los presupuestos de 2026, a lo que se sumará una nueva subida en 2027 ha dicho. "Y no nos conformamos con eso, porque se va a hacer una nueva revisión para ver cómo está la situación de nuestros docentes", ha añadido.

"Esto sí que es una propuesta acorde", ha defendido la consejera, quien ha considerado que en dos años del Gobierno del PP no se puede "intentar paliar una situación con la que se lleva históricamente, que nuestros docentes no han tenido una revisión del bruto en esta comunidad desde 2007 y este Gobierno se está comprometiendo", ha dicho.

Según ha resaltado, "el mejor compromiso es nuestro presupuesto, en los que están contemplados", informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

En su intervención, Vaquera ha recordado que aparte de la mejora salarial, la Consejería de Educación ha llevado a cabo otras medidas, como la reducción de horas lectivas de los maestros de 25 a 23 horas; la mejora de los permisos; la eliminación de las tardes, ya que los maestros no tienen que estar en las actividades formativas complementarias, o la puesta en marcha de las reuniones telemáticas para todos los docentes.

"Y seguiremos mejorando la calidad de vida de nuestros docentes", ha asegurado la titular de Educación, quien ha recordado además que desde el curso 2023/24 hay 7.000 alumnos menos en las aulas extremeñas, "la ratio, simplemente manteniendo la plantilla, hubiese disminuido, pero eso no ha sido así, la plantilla se ha incrementado en 1.081 docentes, porque sabemos que es fundamental para nuestros docentes, para que puedan dar una atención de calidad a nuestros alumnos y alumnas".

Unas medidas que suponen "dinero que se aporta al sistema educativo", tras lo que ha entendido que "por supuesto, una de las mejoras que también necesitan es la mejora salarial y desde que hemos llegado estamos trabajando en ello", ha concluido.