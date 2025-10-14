La Junta aportará 39,5 millones a Mérida en 2026, con críticas de Osuna por ser la menor cifra en los últimos cinco años

MÉRIDA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura invertirá 39,5 millones euros en la ciudad de Mérida durante 2026, cantidad que ha sido criticada por el alcalde de la capital extremeña, Antonio Rodríguez Osuna, por ser la menor cifra en los últimos cinco años.

Estas inversiones se han dado a conocer este martes tras la celebración de la reunión del Consejo de Capitalidad de Mérida, presidida por la presidenta de la Junta, María Guardiola, en distintas comparecencias públicas realizadas por el consejero de Presidencia, Abel Bautista, y el primer edil emeritense.

Así, Bautista ha señalado que los 39,5 millones de euros, son 5 millones menos que en 2024 y la razón de ello obedece a la finalización de algunas de las obras en Mérida, un hecho, que, como ha dicho, "no es algo que ni mucho menos el ayuntamiento haya echado en cara a la Junta de Extremadura"

"A pesar de finalizar todas esas obras a las que me he referido, seguimos manteniendo un nivel de inversión comparable a años anteriores", ha defendido el consejero de Presidencia en declaraciones a los medios.

Entre las inversiones que se contemplan de cara a 2026, Bautista ha destacado los 600.000 euros para el nuevo edificio de farmacia centralizado y automatizado, 3 millones para Expacio Mérida, 2 millones de euros por la cuestión de capitalidad o una inversión plurianual para la nueva sede en la ciudad del Parque Científico y Tecnológico.

Por su parte, Rodríguez Osuna, quien ha recordado que ha pedido la suspensión de este encuentro, ha criticado que el presupuesto para 2026 es el más bajo de los últimos cinco años, a lo que ha añadido que, con respecto a las inversiones de 2025, hay una bajada de 14 millones de euros.

De la misma manera, ha indicado el primer edil que del presupuesto conocido solo hay 20 millones de euros en inversiones directas "que tengan algo que ver" con la ciudad de Mérida y que el resto corresponden con subvenciones nominativas a distintos organismos o entidades.

"Pero es más, de todo eso que no pertenece a una inversión directa de Mérida, nos llama la atención que hay 4.171.000 euros que no corresponden ya no a entidades que trabajen en Mérida, sino que no están ni en Mérida. Mandan un documento trufado de errores", ha dicho.

(Más información en Europa Press)