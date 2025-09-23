La Junta aprueba una nueva convocatoria de ayudas para acelerar la inserción de productos innovadores en el mercado

Reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura - JUNTA DE EXTREMADURA

Aprobado el pronunciamiento favorable sobre la tramitación del proyecto de decreto que recoge el nuevo reglamento de organización y funcionamiento de los Agentes del Medio Natural

MÉRIDA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, reunido en sesión ordinaria, ha dado luz verde a la convocatoria del programa GoToMarket, una nueva línea de ayudas para fomentar la innovación empresarial en Extremadura y cuyo objetivo es acelerar la llegada al mercado de productos y servicios innovadores desarrollados por empresas extremeñas.

En el caso de las pymes, se concederán ayudas de hasta 120.000 euros, que cubrirán el 80 por ciento de la inversión que realicen, mientras que para las grandes empresas la cuantía será de hasta 200.000 euros y cubrirá el 50 por ciento del gasto.

La primera convocatoria de GoToMarket cuenta con un presupuesto de 3,4 millones de euros. El 70 por ciento de la ayuda se abonará tras resolverse su concesión.

El Ejecutivo regional estima que alrededor de 37 empresas extremeñas se beneficiarán de este programa, que busca fortalecer su competitividad mediante la innovación.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha autorizado un acuerdo con el Ministerio de Educación para garantizar el funcionamiento del Centro Internacional de Innovación Deportiva en el Medio Natural El Anillo.

El Anillo es un recurso deportivo y educativo "de primer nivel" en Extremadura y un centro "de referencia a nivel nacional e internacional", ha destacado la Junta en nota de prensa.

En él se da formación en torno a dos áreas profesionales. Por un lado, las que tienen que ver con actividades físico-deportivas recreativas y, por otro, las relativas a la prevención y recuperación, dentro de la familia profesional de actividades físicas y deportivas.

MEJORAS LABORALES PARA LOS AGENTES DEL MEDIO NATURAL

En otro orden de asuntos, el Consejo de Gobierno ha aprobado el pronunciamiento favorable sobre la tramitación del proyecto de decreto que recoge el nuevo reglamento de organización y funcionamiento de los Agentes del Medio Natural.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo regional busca mejorar las condiciones laborales de los Agentes del Medio Natural y dar respuesta a "reivindicaciones históricas" de este colectivo, formado por 350 trabajadores.

El actual reglamento entró en vigor en 2005 y el pronunciamiento favorable del Consejo de Gobierno supone dar un paso más para su actualización, ha recalcado la Junta.

Entre las mejoras que introducirá el nuevo decreto, se encuentran su ascenso al grupo B de la función pública y que las guardias de incendios ya no se harán solo en época de peligro alto y medio sino que también podrán realizarse en época de peligro bajo.

También se eliminarán los servicios en solitario con patrullas unipersonales, de manera que se harán siempre en pareja, excepto las guardias de incendios.

Asimismo, los Agentes del Medio Natural verán compensadas las horas que hagan fuera de la jornada ordinaria y se les aplicarán las mismas condiciones que al personal funcionario de la Junta. Con respecto a los turnos de noche, harán como máximo tres al mes, en lugar de los cinco actuales.

En cuanto a las vacaciones, estos profesionales podrán disfrutar de, al menos, 15 días en verano, ya que ahora están supeditadas a las necesidades del servicio, y su jornada laboral será preferentemente de mañana, en un 75 por ciento.