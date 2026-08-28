La Junta asegura que la segunda licitación de rutas de transporte escolar ha sido "un éxito", pero anuncia una tercera

La consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, en una comparecencia en la consejería. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremadura, Sandra Valencia, ha anunciado este viernes el lanzamiento de la tercera licitación para cubrir todas las rutas de transporte escolar, después de que la segunda haya sido un "éxito"

En declaraciones a los medios de comunicación, Valencia ha señalado que queda un porcentaje "muy pequeño" de rutas por cubrir y que, por ello, se va a lanzar una nueva licitación extraordinaria cuyo plazo finalizará este domingo 30 de agosto a las 23,59 horas.

"El número de rutas por cubrir son muy pocas. La segunda licitación ha sido un éxito y han sido muchas las solicitudes que hemos recibidos. Queda una parte muy pequeñita, un porcentaje muy pequeñito de rutas por cubrir y esperemos que en los próximos días podamos ya anunciaros que el transporte está totalmente cubierto y que el día 10 [de septiembre] comenzarán las clases con total normalidad" ha trasladado en concreto la consejera.

Valencia ha evitado dar el número concreto de rutas que quedan por cubrir, aunque ha explicado que durante el día de ayer y este viernes se está ya procediendo a la adjudicación de casi todas las rutas licitadas en el segundo procedimiento, unas 290, incluyendo los 20 nuevos trayectos y cinco rutas que en primer momento se habían adjudicado, pero finalmente las empresas renunciaron.

Una vez se cierre el proceso de adjudicación de la segunda licitación, Educación procederá a lanzar el tercer concurso para cubrir rutas que, en algunos casos, son "de difícil cobertura" o que tienen "algunas características diferentes". Para ello, la Junta ha estado negociando con todo el sector de transportes algunas cuestiones, así como un "pequeño incremento" del precio que recibirán por prestar los servicios.

Durante su declaración, Valencia ha trasladado un mensaje "de tranquilidad" a la comunidad educativa y las familias, y ha asegurado que su departamento está trabajando "desde el primer día" para garantizar que el día 10 de septiembre "todos los alumnos" estén en sus centros educativos.

Por último, Valencia espera que, ante el reducido número de rutas que quedan sin cubrir, la semana que viene ya puedan estar todas adjudicadas y que, por tanto, esta tercera licitación sea "la última".