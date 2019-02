La Junta celebra la inclusión de una categoría de deporte femenino en la Premios Sancho IV de Casar de Cáceres

Publicado 24/02/2019 12:12:08 CET

La consejera de Cultura e Igualdad, Leire Iglesias ha participado en la gala de entrega de la IV Edición de los Premios Sancho del Deporte Local de la localidad de Casar de Cáceres, donde ha celebrado la inclusión de una categoría que pretende visibilizar a las mujeres deportistas.

Una incorporación que va en sintonía con el lema 'Mujeres hasta la cima" de los programas de promoción del deporte femenino de la Dirección General de Deportes. "Me alegro muchísimo de que me hayáis dado la posibilidad de entregar justamente ese premio y que no os hayáis olvidado de nosotras y de las dificultades que muchas veces tenemos en la práctica deportiva", ha señalado.

Esta gala, en la que ha participado junto al alcalde de Casar de Cáceres, Rafael Pacheco Rubio, la teniente alcalde Victoria Moreno Díaz y el concejal de Deportes José Mª Ramos Villa, está organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento del Casar de Cáceres.

Su objetivo principal de estos premios es reconocer y premiar a deportistas y entidades de la localidad que hayan destacado de manera relevante, así como, su contribución y promoción del deporte local en sus respectivos ámbitos de actuación.

Los premios pretenden convertirse en una fiesta para toda la familia deportiva de Casar de Cáceres y un punto de unión y acercamiento entre los diferentes clubes, deportistas y entes relacionados con la actividad física y el deporte de la localidad.

En su intervención, la consejera ha destacado las diferentes dimensiones del deporte indicando que "el deporte es salud, es juego, es promoción y valores". Además, Iglesias ha recordado que el deporte "también es economía" a través del binomio "deporte y turismo" aspecto que supone "un gran polo de atracción y de conocimiento de nuestra comunidad autónoma", informa la Junta en una nota de prensa.

Asimismo, la titular de deportes ha señalado que las políticas deportivas en Extremadura se han guiado por el lema "deporte desde la base". "Pusimos desde el principio el acento en hacer llegar el deporte a cada pueblo, a cada rincón. Pensamos que eso era lo principal", ha añadido.

Por ello, les ha animado a contar con la Junta "al menos, para que hayan las líneas de infraestructuras deportivas que desde la administración autonómica empezamos a recuperar el año pasado, con el objetivo de tener las mejores instalaciones posibles para nuestros deportistas en todas las categorías", ha señalado.